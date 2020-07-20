В Канаде число заражений коронавирусом превысило 110 тысяч

В Канаде число заражений коронавирусом превысило 110 тыс., пишет минздрав страны.

Наибольшее число заражений зафиксировали в провинциях Квебек (57 466) и Онтарио (37 604). Канада провела больше 3,5 млн тестов на коронавирус.

Уже вылечились больше 97 тыс., скончались около девяти тыс. пациентов.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 14 млн, умерли больше 600 тыс. человек.

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