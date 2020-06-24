Москвичей ждет 15-минутный салют в честь 75-летия Победы

Пиротехническое шоу в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне начнется в 23.00 и продлится 15 минут, сообщили в мэрии.

Первые залпы будут запущены на Лужнецкой набережной. Всего во время салюта будут задействованы 52 пусковые установки калибром 105, 125, 195 и 310 мм. Шумовой эффект поддержат 30 залпов из 18 пушек ЗИС-3 времен ВОВ.

«Небо Москвы озарят около 10 тысяч вспышек», — уточнили в администрации Москвы.

Несколько часов назад на Красной площади в Москве завершился парад Победы. В нем поучаствовали более 14 тыс. военнослужащих из 13 иностранных государств, 234 единицы исторической и современной наземной военной техники и 75 летательных аппаратов.

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