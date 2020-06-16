В России проведено свыше 15,3 млн тестов на выявление коронавируса

С начала эпидемии коронавируса в российских регионах провели свыше 15,3 млн лабораторных исследований на наличие инфекции, передает оперативный штаб данные Роспотребнадзора.

За последние 24 часа в стране было проведено 234,2 тыс. тестов.

При этом под наблюдением медиков в России остаются еще почти 313 тыс. человек.

По данным на 15 июня, в России выявлено 537 тысяч заболевших, скончались 7 091 человек, а число вылечившихся увеличилось до 284 539.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Испытания вакцины от COVID-19 на людях начнется в России в ближайшие дни

— ВОЗ проверяет информацию об обнаружении в Китае следов коронавируса в лососе

— Более 10 городов России решили отменить парад Победы