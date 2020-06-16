В России проведено свыше 15,3 млн тестов на выявление коронавируса
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С начала эпидемии коронавируса в российских регионах провели свыше 15,3 млн лабораторных исследований на наличие инфекции, передает оперативный штаб данные Роспотребнадзора.
За последние 24 часа в стране было проведено 234,2 тыс. тестов.
При этом под наблюдением медиков в России остаются еще почти 313 тыс. человек.
По данным на 15 июня, в России выявлено 537 тысяч заболевших, скончались 7 091 человек, а число вылечившихся увеличилось до 284 539.
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