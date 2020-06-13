В Кузбассе мотоциклист столкнулся с машиной и убежал

В Кузбассе мотоциклист с тремя пассажирами столкнулся с автомобилем и убежал с места происшествия. Мужчину разыскивают, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

ДТП произошло утром 13 июня на 37-м километре дороги «Белово-Гурьевск-Салаир». В результате столкновения пострадали пять человек, в том числе шестилетний ребенок. Трое пострадавших, которые находились в мотоцикле, были без шлемов.

По предварительным данным, авария произошла, когда водитель мотоцикла «Урал» выполнял разворот от обочины, находясь в зоне ограниченной видимости.

«Сам мотоциклист с места происшествия скрылся бегством», – рассказали РИА «Новости» в пресс-службе.

В настоящее время полицейские разыскивают 28-летнего неоднократно судимого жителя города Салаир.

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