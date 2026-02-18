Дмитриев не стал комментировать итоги переговоров с США в Женеве

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отказался комментировать РИА Новости итоги первого дня переговоров США, РФ и Украины в Женеве.

«Извините, мы ничего не комментируем», — сказал он.

17–18 февраля в Женеве проходит третий раунд трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине. В них принимают участие российские, украинские и американские переговорщики.

Российскую делегацию на этих переговорах возглавляет помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский. В состав делегации также входят заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, начальник главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков и другие официальные представители.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что не стоит ожидать каких-либо новостей по итогам состоявшихся контактов 17 февраля, подчеркнув, что работа будет продолжена на следующий день. По его словам, на переговорах стороны собираются обсудить территориальный вопрос, который является самым проблемным.

Ранее в США рассказали о работе над «самым трудным» вопросом по Украине.