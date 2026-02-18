Россияне за год потратили 45 млрд рублей на курсы по здоровью и психологии

Курсы про здоровье и психологию заработали почти 45 млрд рублей за 2025 год

Направления здоровья и психологии демонстрируют самые высокие обороты и динамику: за 2025 год курсы по ним заработали почти 45 млрд рублей. Также наблюдается рост медийного интереса к темам здоровья и психологии. Это показало исследование GetCourse и Pressfeed, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По данным Pressfeed, в 2025 году здоровье заняло первое место в рейтинге крупных тем по количеству запросов СМИ — 3036 запросов, что сопоставимо с уровнем 2024 года (3214 запросов). Тема не теряет актуальности: редакции по-прежнему ищут материалы о профилактике, лечении, здоровом образе жизни и психосоматике.

Психология в прошлом году году заняла пятое место по числу запросов СМИ — 2003. По сравнению с 2024 годом интерес журналистов к теме значительно вырос (+30%). Журналисты чаще всего интересуются темами психологии труда, отношений, стресса и тревожности, а также семейной психологии.

В рейтинге медийных профессий врачи и фармацевты также находятся на первом месте, а психологи — на пятом: редакции регулярно обращаются к медицинским экспертам и специалистам по качеству жизни. Психологов теперь приглашают комментировать не только личные отношения, но и различные социальные процессы.

Аналитика GetCourse показывает, что вместе с медийным фокусом растет и спрос на онлайн-форматы образования. В 2025 году онлайн-школы по направлению «Здоровье и фитнес» заработали 25 млрд рублей оборота. Студенты обучались на курсах по медицине, спорту, здоровому образу жизни, включая дополнительное профессиональное образование в этих областях — повышение квалификации врачей, нутрициологию и т.д. Кроме того, направление «Здоровье и фитнес» вошло в число ниш с самым быстрорастущим оборотом с мая по ноябрь прошлого года и показало рост +30%.

В то же время за 2025 год оборот ниши «Психология и отношения» составил 19,5 млрд рублей. Здесь представлены курсы по психологической самопомощи, коучингу, отношениям, а также программы повышения квалификации психологов. Это направление также показало устойчивый рост оборота с мая по ноябрь прошлого года (+9,1%).

«Мы видим, что интерес редакций (а значит, и запрос читателей) к здоровью и психологии соответствует росту рынка онлайн-курсов по этим темам. Здоровье и психология стали одними из ключевых точек входа экспертов в публичное поле, поэтому усиливается запрос аудитории на обучение. В то же время интерес к психологической повестке нормализует обращение за профессиональной и самопомощью, в том числе через онлайн-курсы», — прокомментировала Дарья Наумова, директор по внешним коммуникациям GetCourse.

Абсолютный лидер по динамике за 2025 год — направление «Саморазвитие и личностный рост», где оборот с мая по ноябрь 2025 года вырос на 45%. Спрос на программы по личной эффективности, управлению стрессом, жизненным стратегиям и мягким навыкам дополняет интерес к психологии и здоровью и отражает общественный тренд на заботу о себе.

Ранее юрист объяснила, как вернуть деньги, если онлайн-курс оказался «пустышкой».