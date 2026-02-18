Результаты россиян на Олимпиаде-2026 в Милане 17 февраля

Российская фигуристка Петросян выступила с короткой программой на ОИ 17 февраля

Российская фигуристка Аделия Петросян стала единственной представительницей России, которая выступила на зимних Олимпийских играх — 2026 17 февраля.

Фигуристки-одиночницы показывали короткие программы. Спортсменка исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип + тройной тулуп. Прокат Петросян судьи оценили в 72,89 балла. Этот результат позволил ей занять пятое место.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований у женщин. Произвольные программы фигуристки покажут 19 февраля, начало — 21:00 по московскому времени.

18 февраля никто из российских спортсменов на Олимпиаде не выступит.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева. Пока лучшим результатом для россиян является четвертое место Коростелева в скиатлоне.

Ранее в ISU восхитились выступлением Петросян на Олимпиаде.