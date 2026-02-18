«ПСЖ» с Сафоновым вырвал победу у «Монако», Головина удалили

«ПСЖ» обыграл «Монако» в первом стыковом матче за право выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Луи II» в Монако, завершилась с результатом 3:2. Счет в матче открыли монегаски уже на 1-й минуте, отличился Фоларин Балогун с передачи российского полузащитника Александра Головина. На 18-й минуте Балогун забил второй мяч. Первый гол за «ПСЖ» оформил Дезире Дуэ, а Ашраф Хакими сравнял счет на 41-й минуте. На 67-й минуте Дуэ забил свой второй мяч.

С 48-й минуты «Монако» оказался в меньшинстве из-за того, что Головин получил прямую красную карточку. Ворота «ПСЖ» защищал российский вратарь Матвей Сафонов.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ответная игра будет проведена в Париже на стадионе «Парк де Пренс» 25 февраля, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет 30 мая 2026 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», который в решающем матче обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0.

