Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Спорт

«ПСЖ» с Сафоновым вырвал победу у «Монако», Головина удалили

«ПСЖ» с Сафоновым переиграл «Монако» в первом стыковом матче Лиги чемпионов
ALEXANDRE DIMOU/Reuters

«ПСЖ» обыграл «Монако» в первом стыковом матче за право выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Луи II» в Монако, завершилась с результатом 3:2. Счет в матче открыли монегаски уже на 1-й минуте, отличился Фоларин Балогун с передачи российского полузащитника Александра Головина. На 18-й минуте Балогун забил второй мяч. Первый гол за «ПСЖ» оформил Дезире Дуэ, а Ашраф Хакими сравнял счет на 41-й минуте. На 67-й минуте Дуэ забил свой второй мяч.

С 48-й минуты «Монако» оказался в меньшинстве из-за того, что Головин получил прямую красную карточку. Ворота «ПСЖ» защищал российский вратарь Матвей Сафонов.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ответная игра будет проведена в Париже на стадионе «Парк де Пренс» 25 февраля, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет 30 мая 2026 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», который в решающем матче обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0.

Ранее «ПСЖ» с Сафоновым в составе неожиданно уступил в чемпионате Франции.
 
Теперь вы знаете
Сколько блинов можно купить на вашу зарплату. Индекс блина – 2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!