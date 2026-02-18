Россияне начали скупать весенние туры в три страны

OneTwoTrip: россияне начали скупать туры на Мальдивы, в Сербию и Венгрию весной

Российские туристы начали скупать весенние туры на Мальдивы, в Сербию и Венгрию. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование сервиса OneTwoTrip.

По данным аналитиков, спрос на отдых на Мальдивах весной вырос на 96%, в Сербии — на 73%, а в Венгрии — на 72%. Также среди россиян популярны туры в Турцию и Индию, говорится в исследовании.

«В список стран, на которые спрос этой весной снизился, вошли Шри-Ланка (доля отельных заказов упала на 65%), Бразилия (-61%), Португалия (-52%), Сингапур (-40%) и Малайзия (-39%)», — говорится в материале.

Накануне генеральный директор туроператора «Дельфин», член правления Российского союза туриндустрии Сергей Ромашкин сообщил, что самыми проблемными туристическими направлениями в зимний период являются Камчатка, Териберка и ряд других регионов с повышенной погодной нестабильностью. По словам специалиста, погодные условия в северных и удаленных регионах ежегодно отличаются высокой изменчивостью, поэтому полностью исключать риски нельзя.

