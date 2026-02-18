Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

В МИД рассказали о самом масштабном украинском обстреле Белгородской области

Мирошник: ВСУ за сутки выпустили по Белгородчине рекордные 200 боеприпасов
Stringer/Reuters

Украинская армия на прошлой неделе выпустила за сутки рекордное количество боеприпасов по гражданским объектам Белгородской области. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Он подчеркнул, что Белгородская область остается регионом, который чаще всего подвергается атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинские формирования наносят удары в основном по Белгородскому, Шебекинскому, Краснояружскому, Валуйскому, Волоконовскому и Грайворонскому округам. В один из дней на минувшей неделе было зафиксировано рекордное число выпущенных по гражданским объектам боеприпасов с применением беспилотников, артиллерии и реактивных систем залпового огня HIMARS — около 200.

Мирошник отметил, что за неделю от украинских атак в Белгородской области пострадали 52 мирных жителя, пять из них не выжили.

17 февраля губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу.

Ранее Брянская область пережила самую массированную атаку БПЛА.
 
Теперь вы знаете
Сколько блинов можно купить на вашу зарплату. Индекс блина – 2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!