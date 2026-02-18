Украинская армия на прошлой неделе выпустила за сутки рекордное количество боеприпасов по гражданским объектам Белгородской области. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Он подчеркнул, что Белгородская область остается регионом, который чаще всего подвергается атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинские формирования наносят удары в основном по Белгородскому, Шебекинскому, Краснояружскому, Валуйскому, Волоконовскому и Грайворонскому округам. В один из дней на минувшей неделе было зафиксировано рекордное число выпущенных по гражданским объектам боеприпасов с применением беспилотников, артиллерии и реактивных систем залпового огня HIMARS — около 200.

Мирошник отметил, что за неделю от украинских атак в Белгородской области пострадали 52 мирных жителя, пять из них не выжили.

17 февраля губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу.

Ранее Брянская область пережила самую массированную атаку БПЛА.