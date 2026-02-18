Шведа заподозрили в продаже жены не менее 120 мужчинам

AP: В Швеции мужчину заподозрили в многолетнем принуждении жены к проституции

В Швеции заподозрили местного жителя в продаже жены не менее 120 мужчинам. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на прокурора Иду Аннерстедт.

По словам прокурора, подозреваемому примерно 60 лет. По данным следствия, мужчина принуждал свою жену к проституции на протяжении четырех лет. При этом Аннерстедт не уточнила, применялись ли к ней психотропные вещества. Женщина самостоятельно обратилась в полицию.

Мужчину арестовали в октябре прошлого года, а в марте ему предъявят обвинения. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

В декабре прошлого года суд вынес приговор жителю американского штата Калифорния за преступление против его бывшей возлюбленной. После расставания мужчина по имени Хесус Рамирес подкараулил бывшую девушку, после чего вместе с сообщником, угрожая пистолетом, отвез ее в мотель и заявил, что теперь она будет оказывать услуги сексуального характера.

Ранее продюсер по прозвищу «Коротышка» насиловал школьниц и продавал их бизнесменам.