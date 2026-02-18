В украинском Николаеве раздался взрыв

Взрыв раздался в украинском Николаеве на фоне воздушной тревоги

Взрыв раздался в городе Николаев на фоне воздушной тревоги в Николаевской области Украины. Об этом сообщает телеканал «Общественное».

«В Николаеве слышен звук взрыва», — отмечается в сообщении.

В настоящее время в некоторых частях Николаевской области объявлена воздушная тревога.

16 февраля координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по подстанции «Киевская» в Наливайковке Киевской области, отвечающую за прием энергии с атомных электростанций на западе Украины. По его словам, российские военные использовали две гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон».

15 февраля сообщалось, что российские войска ударили по Николаеву двумя баллистическими ракетами «Искандер».

До этого мэр Киева Виталий Кличко заявил, что вопрос выживания Украины как независимого государства остается открытым. По его словам, непрекращающиеся удары России по объектам критической инфраструктуры поставили столицу страны на грань катастрофы.

Ранее в Одесской области зафиксировали повреждение крупной электроподстанции.