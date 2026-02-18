В Минске уведомили о выходе из одного из соглашений СНГ

Белоруссия вышла из протокола о взаимодействии таможенных служб СНГ

Белоруссия вышла из протокола о взаимодействии таможенных органов государств — участников СНГ. Это следует из опубликованного на национальном правовом интернет-портале постановления правительства республики.

В документе, который подписал премьер-министр Александр Турчин, говорится о согласованном с министерством иностранных дел и министерством юстиции выходе Государственного таможенного комитета Белоруссии из Протокола о взаимодействии таможенных органов государств — участников СНГ при осуществлении пост-таможенного контроля от 5 сентября 2012 года.

Основные положения постановления вступили в силу со дня его принятия. Министерство иностранных дел Белоруссии направит всем сторонам соглашения соответствующее официальное уведомление.

29 января стало известно, что Украина прекратила действие соглашения о таможенном сотрудничестве с Белоруссией.

Ранее в МИД РФ попросили Белоруссию сохранять бдительность в отношениях с США.