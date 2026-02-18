В США допустили, что переговоры в Женеве могли «застопориться»

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине в Женеве могли «застопориться». Об этом в социальной сети X заявил корреспондент американского портала Axios Барак Равид, ссылаясь на источники.

«Сегодня в Женеве переговоры в политической рабочей группе «застопорились». По словам источников, причиной стали позиции, представленные новым главным российским переговорщиком Владимиром Мединским», — написал журналист.

Равид не уточнил, о каких позициях идет речь.

17–18 февраля в Женеве проходит третий раунд трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине. В них принимают участие российские, украинские и американские переговорщики.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Руслан Умеров сообщил, что на переговорах обсуждения были сосредоточены «на практических вопросах и механике возможных решений». Он также поблагодарил американских партнеров «за конструктивное взаимодействие и готовность трудиться в рабочем темпе».

Бывший посол США в Польше Дэниел Фрид заявил, что уступки, которых Вашингтону удалось добиться от европейцев и украинцев в ходе переговоров, впечатляют. По его словам, очевидно, что делегация США, в которую входят спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, «наиболее эффективно использует свои дипломатические ресурсы».

Ранее Зеленский раскрыл, что ему сказал Уиткофф перед переговорами с Россией.