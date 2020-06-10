Для испытаний вакцины от COVID в РФ отобрали две группы добровольцев

Две группы добровольцев отобраны для клинических испытаний вакцины от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что в первую группу попали офицеры, прапорщики и военнослужащие по контракту. Во вторую группу вошли гражданские.

Все участники будут допущены к испытаниям только после прохождения медобследования и получения медицинских заключений о соответствии их здоровья всем необходимым требованиям.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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