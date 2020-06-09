Прокуратура повторила версию о сбившем МН-17 «Буке» под Первомайском

Совместная следственная группа (ССГ) под руководством прокуратуры Нидерландов в ходе заседаний по делу МН-17 повторила версию, что малайзийский Boeing был сбит из-под населенного пункта Первомайское, передает РИА «Новости».

Нидерландский прокурор Тейс Бергер рассказал, что было проведено расследование, в ходе которого по свидетельским показаниям и фото восстановили маршрут ЗРК «Бук». Он заканчивается как раз под Первомайским. Из чего можно сделать вывод, отметил Бергер, что ракета по МН-17 могла быть выпущена из этой точки.

При этом ранее Бергер сообщал, что данные с радаров не подтвердили нахождение поблизости с самолетом истребителя или ЗРК в момент катастрофы.

Катастрофа произошла в 2014 году в небе над Донбассом, где проходили боевые действия. Пассажирский Boeing 777, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. 7 сентября 2019 года Россия и Украина освободили по 35 задержанных граждан, среди которых с украинской стороны был Цемах.

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