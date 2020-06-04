Режим ЧС объявлен в районе Мурманской области
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Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) вводится в Кольском районе Мурманской области из-за подтопления поселка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное ГУ МЧС.
По данным ведомства, из-за паводка в поселке были подтоплены 26 домов и 8 придомовых территорий.
«В 14.30 в Кольском районе объявлен режим ЧС межмуниципального характера», — говорится в сообщении.
В настоящее время на месте подтопления ДНТ «Кильдинское» работают оперативная группа МЧС и другие службы. За помощью об эвакуации обратились уже 14 человек. Их доставили во временный пункт размещения и предоставили питание.
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