Попова призвала не ждать одномоментного снятия ограничений

Ограничения, введенные в России в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, не будут сняты одномоментно. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

Регионы страны снимают ограничения «по-разному», в зависимости от ситуации с распространением заболевания, отметила Попова. Она подчеркнула, что в настоящее время процесс выхода из режима ограничений в стране уже запущен, наблюдается позитивная динамика.

По последней информации, в России выявлено 405 843 случая новой коронавирусной инфекции, из них 4 693 — с летальным исходом. Выздоровели 171 883 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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