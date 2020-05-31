Попова призвала не ждать одномоментного снятия ограничений
Ограничения, введенные в России в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, не будут сняты одномоментно. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».
Регионы страны снимают ограничения «по-разному», в зависимости от ситуации с распространением заболевания, отметила Попова. Она подчеркнула, что в настоящее время процесс выхода из режима ограничений в стране уже запущен, наблюдается позитивная динамика.
По последней информации, в России выявлено 405 843 случая новой коронавирусной инфекции, из них 4 693 — с летальным исходом. Выздоровели 171 883 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Кремле надеются на отмену ограничительных мер в России к параду Победы
— Россиянам разрешат не носить маски на пляжах
— Первое зарегистрированное в РФ лекарство от COVID-19 не будут продавать в аптеках