В Индианаполисе в ходе протестов погиб один человек

По меньшей мере один человек погиб в Индианаполисе американского штата Индиана в ходе протестов, вспыхнувших из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в результате его задержания полицией в Миннеаполисе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на начальника полиции города Рэндала Тейлора.

По его словам, еще три человека получили огнестрельные ранения.

Легкие травмы получил также один из сотрудников правопорядка, добавил Тейлор.

25 мая сотрудники полиции задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты по всей стране.

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