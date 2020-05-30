Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 6 млн человек

За время пандемии в мире положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19 получили свыше шести миллионов человек. Об этом сообщает портал Worldometrics.

Так, общее число выявленных случаев заражения составило 6 096 799 граждан.

Кроме того, жертвами коронавирусной инфекции стал 368 871 пациент. При этом излечились от заболевания 2 702 383 гражданина по всему миру.

Среди активных случаев — 3 025 545 человек — в тяжелом состоянии находятся 53 500 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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