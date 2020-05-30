Протестующие в Миннеаполисе подожгли здание банка у полицейского участка

Участники акций протеста подожгли здание банка, который находится рядом с пятым полицейским участком в Миннеаполисе, передает РИА «Новости».

По данным агентства, сейчас горит отделение крупного банка Wells Fargo.

Как сообщается, сотрудников полиции на месте пожара не наблюдается, однако на крыше полицейского участка присутствует несколько вооруженных сотрудников правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что в штате Миннесота начались массовые беспорядки из-за убийства полицейским чернокожего мужчины Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

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