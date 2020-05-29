В Дагестане женщина заплатила 185 тысяч рублей магам-мошенникам
В Дагестане женщина заплатила 185 тысяч рублей магам-мошенникам обещавшим улучшить ее жизнь, пишет МВД по региону.
Потерпевшая нашла в интернете сайт эзотерических услуг.
«Сотрудник данной организации, имея тайный умысел на хищение чужого имущества, под предлогом оказания эзотерических услуг, потребовал перечислить более 185 тысяч рублей на счет банковской карты», — сообщили в МВД.
Отмечается, что после получения денег мошенники перестали выходить на связь. Полиция возбудила уголовное дело по обвинению в мошенничестве.
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