Названо условие для открытия парикмахерских в Москве
Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк назвал условия для открытия парикмахерских и других предприятий. Об этом он рассказал в эфире Первого канала.
По его словам, это будет возможно при отсутствии роста новых случаев COVID-19.
При этом Немерюк отметил, что в салонах люди контактируют друг с другом, поэтому, возобновлять их работу пока что преждевременно.
Он добавил, что московское правительство продолжает следить за динамикой распространения коронавируса.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин разрешил с 1 июня работу непродовольственных магазинов в рамках второго этапа выхода из ограничений.
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