Названо условие для открытия парикмахерских в Москве

Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк назвал условия для открытия парикмахерских и других предприятий. Об этом он рассказал в эфире Первого канала.

По его словам, это будет возможно при отсутствии роста новых случаев COVID-19.

При этом Немерюк отметил, что в салонах люди контактируют друг с другом, поэтому, возобновлять их работу пока что преждевременно.

Он добавил, что московское правительство продолжает следить за динамикой распространения коронавируса.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин разрешил с 1 июня работу непродовольственных магазинов в рамках второго этапа выхода из ограничений.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Чисто, как в больницах»: как работают салоны красоты

— Почти 50 тысяч предприятий розничной торговли откроются с 1 июня в Москве