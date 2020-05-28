Азара арестовали на 15 суток за пикет у здания МВД

Суд признал журналиста Илью Азара виновным в совершении административного правонарушения и отправил его под арест. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы.

Азара задержали во вторник, 26 мая, возле здания МВД, где он проводил одиночный пикет в поддержку арестованного создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.

Как уточнили в суде, журналист виновен по ч. 8 ст. 20.2 КоАП России «Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения пикетирования» и пробудет под арестом 15 суток.

Адвокат Азара рассказал агентству, что это решение будет обжаловано.

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