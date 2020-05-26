Свыше 157 тысяч случаев заражения выявлено в Турции

В Турции за сутки положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19 получили 987 человек. Об этом в Twitter рассказал глава минздрава страны Фахреттин Коджа.

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекции за время пандемии возросло до 157 814 граждан.

Кроме того, жертвами заболевания за сутки стали 29 пациентов. Общее число летальных исходов в стране возросло до 4 369 умерших.

При этом за сутки в стране было сделано свыше 21 тысячи тестов на коронавирус.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Турция готова организовать чартерные рейсы для туристов из России

— Число жертв коронавируса в мире близится к отметке 347 тысяч человек