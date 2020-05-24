Путин поздравил патриарха Кирилла с именинами
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Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства, текст поздравления приводится на сайте Кремля.
Глава государства отметил «неустанные заботы» патриарха о формировании в российском обществе духовно-нравственных идеалов и семейных ценностей, а также о воспитании молодого поколения.
Кроме того, Путин заявил о значимости вклада патриарха в укрепление исторических, культурных, патриотических традиций России.
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