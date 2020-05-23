Еще 3831 человек вылечились от COVID-19 в Москве

Число вылечившихся от новой коронавирусной инфекции в Москве возросло на 3831 человека за минувшие сутки, заявила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом сообщает РИА «Новости».

За все время пандемии коронавируса нового типа в Москве вылечились 47 413 человек, отметила Ракова.

По последней информации, в России зафиксировано 326 448 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 3249 — с летальным исходом. Вылечились 99 825 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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