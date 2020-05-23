В Совфеде предложили дать заключенным право общаться с родными по видеосвязи
В Совете Федераций приняли решение о подготовке законопроекта, который позволил бы осужденным общаться по видеосвязи с родными. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что данная мера направлена на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях.
В настоящее время заключенные могут общаться с родственниками лично или по телефону.
Изменения затронут статью 89 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, а также статьи 17 и 18 закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».
По словам главы комитета Андрея Клишаса, законопроект пока находится в разработке, скоро он будет внесен на рассмотрение парламента.
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