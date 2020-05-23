В Совфеде предложили дать заключенным право общаться с родными по видеосвязи

В Совете Федераций приняли решение о подготовке законопроекта, который позволил бы осужденным общаться по видеосвязи с родными. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что данная мера направлена на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях.

В настоящее время заключенные могут общаться с родственниками лично или по телефону.

Изменения затронут статью 89 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, а также статьи 17 и 18 закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».

По словам главы комитета Андрея Клишаса, законопроект пока находится в разработке, скоро он будет внесен на рассмотрение парламента.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В СИЗО Москвы сократили число прогулок из-за коронавируса

— В России сократилось количество заключенных

— Режим ЧС ввели в колонии под Иркутском после бунта заключенных