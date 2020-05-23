Почти 20 авиарейсов задержано и отменено в Москве
В аэропортах Москвы задержали и отменили почти 20 рейсов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».
По данным на 00.10 мск, в Домодедово отменено 15 рейсов и один задержан.
В Шереметьево задержано три рейса.
Данные о задержках в Жуковском и Внуково не представлены.
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.
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