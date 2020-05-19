В МЧС назвали основную причину лесных пожаров в России

В России лесные пожары в основном происходят из-за поджогов сухой травы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя главы МЧС РФ Илью Денисова.

«По нашей статистике, основная причина — несанкционированные палы сухой растительности», — уточнил замглавы во время онлайн-конференции в Госдуме.

По его словам, в наиболее подверженные горимости регионы поступили еще 300 дознавателей МЧС для расследования причин лесных пожаров.

При этом за допущенные нарушения ведомство привлекло к ответственности свыше 365 органов местного самоуправления, почти 900 должностных и 123 юридических лица.

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