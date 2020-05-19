В России за сутки потушили 35 лесных пожаров

В России за последние 24 часа пожарные потушили более 650 гектаров горящего леса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Авиалесоохраны РФ.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 18 мая в России ликвидировано 35 лесных пожаров на площади 678 гектар», — сообщили в ведомстве.

В Авиалесоохране добавили, что в настоящее время в России наблюдаются 22 лесных пожара на площади в 4 879 гектаров. Наибольшее число возгораний зафиксировано в Забайкальском крае — более 3 000 гектаров.

С каждым из пожаров активно работают спасатели, отметили в ведомстве.

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