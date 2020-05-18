Новосибирский минздрав объяснил, почему врачи носят пакеты вместо бахил

В минздраве Новосибирской области заявили, что врачи местной больницы №12, работающие с пациентами с коронавирусом, не испытывают нехватки средств индивидуальной защиты. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее одна из пациенток клиники разместила в сети фотографию медработника, под которой было написано, что персонал не обеспечен должным количеством защитных костюмов, поэтому одноразовые костюмы используют повторно, а вместо бахил медики носят мусорные мешки и скотч.

В ведомстве отметили, что данная информация не соответствует действительности.

«По состоянию на 18 мая, в больнице в наличии имеются 1200 костюмов инфекциониста», — говорится в сообщении облминздрава.

В министерстве заверили, что весь медперсонал обеспечен необходимыми одноразовыми костюмами, в комплект которых входят бахилы из нетканого материала единого размера.

«Некоторые сотрудники используют полиэтиленовые пакеты для дополнительной защиты вместе с неткаными бахилами», — пояснили в ведомстве.

Также отмечается, что сотрудники больницы написали коллективное письмо, в котором опровергли сообщения о якобы имеющихся проблемах с обеспечением средствами индивидуальной защиты.

По состоянию на 18 мая в России выявлено 290 678 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 722 летальных исхода, выздоровели 70 209 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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