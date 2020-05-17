Протоиерей Димитрий Смирнов поправляется

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрий Смирнов, у которого подтвердился коронавирус, идет на поправку, пишет РИА «Новости» со ссылкой на советника патриаршей комиссии по вопросам развития домашнего образования Алексея Комова.

«Отец Дмитрий сказал, что чувствует себя лучше», — заявил Комов.

«Дорогие мои деточки, друзья-молитвенники, братья и сестры, состояние моего здоровья значительно улучшилось. Я еще нахожусь в больнице, но в обычной палате. Температура нормальная, иду на поправку», — процитировал Комов слова Смирнова.

Ранее источник в РПЦ сообщил, что протоиерей Димитрий Смирнов заразился коронавирусом и находится в больнице.

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