В КНР признались, что в Ухане сначала преуменьшали масштабы вспышки коронавируса

Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань подтвердил, что в первое время местные власти Уханя скрывали реальные масштабы вспышки. Об этом он сказал в интервью CNN.

Возглавляя группу экспертов, отправленных для исследования вспышки, Чжун посетил Ухань еще 18 января. По его словам, что по прибытии он получил много звонков от врачей, которые предупреждали его, что ситуация в городе намного хуже официальной.

«В самом начале власти молчали, а потом я предположил, что, вероятно, (большее) число людей заражаются», — отметил эпидемиолог.

Чжун отметил, что он также заподозрил что-то неладное, когда число официально зарегистрированных случаев в Ухане оставалось на уровне 41 в течение 10 дней, несмотря на появление этой инфекций за рубежом.

«Я не верил этому результату, поэтому я (продолжал) спрашивать, а затем <...> мне очень неохотно предоставляли информацию», — добавил он.

Телеканал отмечает, что 20 января именно Чжун подтвердил на государственном телеканале CCTV сведения, что коронавирус может передаваться от человека к человеку, после того как органы здравоохранения Уханя неделями утверждали, что нет явных доказательств передачи вируса между людьми и что вспышка была «предотвратима и контролируема».

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