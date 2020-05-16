Жертвами коронавируса в Канаде стали свыше 5,5 тысячи человек

В Канаде положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19 получили 1212 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав страны.

Общее число выявленных случаев заболевания за время пандемии поднялось до 74 613.

Кроме того, число летальных исходов в стране за сутки увеличилось до 5 562.

По данным ведомства, наибольшее число случаев заражения установлено в провинциях Квебек и Онтарио, где выявлено 41 420 и 21 922 случая соответственно.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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