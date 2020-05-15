СК установил причастных к размещению фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»

Следственный комитет (СК) России установил людей, причастных к размещению фотографий лидеров нацистской Германии на сайте виртуальной акции «Бессмертный полк – онлайн», сообщается на сайте ведомства.

В частности, установлены личности владельцев IP-адресов, с которых были загружены фотографии, говорится в сообщении. Отмечается, что к нарушениям причастны несколько десятков человек, из них десять проживают в России, остальные являются иностранными гражданами.

По версии следствия, целью публикации фотографий нацистов на сайте акции «Бессмертный полк – онлайн» является одобрение преступлений нацистского режима, в настоящее время ведется розыск установленных лиц.

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