Профессор МГУ уволился после открытого письма о домогательствах в вузе

Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Князев решил уволиться после того, как было опубликовано открытое письмо против сексуальных злоупотреблений и харассмента в вузе. Об этом он написал в своем Facebook.

Он сообщил, что имел отношения со студентами. По словам профессора, эти отношения «были добровольными». Князев заверил, что никогда не пользовался собственным служебным положением для «принуждения к чему-либо».

«Я понимаю, что некоторые мои высказывания могли быть интерпретированы таким образом, каким они сейчас интерпретируются, хотя и не содержали этого смысла.<…> Мне очень жаль, если мои поступки все же привели к тому, что кто-то от них пострадал», — написал Князев.

Он отметил, что искренне сожалеет и приносит извинения.

Также Князев уведомил, что планирует завершить текущий семестр, «чтобы не создавать никому сложностей».

Ранее сообщалось, что студенты, аспиранты, преподаватели и выпускники МГУ написали открытое письмо, в котором требуют создать механизмы для защиты студентов от домогательств.

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