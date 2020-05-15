Профессор МГУ уволился после открытого письма о домогательствах в вузе

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Князев решил уволиться после того, как было опубликовано открытое письмо против сексуальных злоупотреблений и харассмента в вузе. Об этом он написал в своем Facebook.

Он сообщил, что имел отношения со студентами. По словам профессора, эти отношения «были добровольными». Князев заверил, что никогда не пользовался собственным служебным положением для «принуждения к чему-либо».

«Я понимаю, что некоторые мои высказывания могли быть интерпретированы таким образом, каким они сейчас интерпретируются, хотя и не содержали этого смысла.<…> Мне очень жаль, если мои поступки все же привели к тому, что кто-то от них пострадал», — написал Князев.

Он отметил, что искренне сожалеет и приносит извинения.

Также Князев уведомил, что планирует завершить текущий семестр, «чтобы не создавать никому сложностей».

Ранее сообщалось, что студенты, аспиранты, преподаватели и выпускники МГУ написали открытое письмо, в котором требуют создать механизмы для защиты студентов от домогательств.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Представители филфака МГУ не слышали о случаях домогательств в вузе