Самолет Петербург — Уфа подал сигнал тревоги

Самолет, который следовал по маршруту Санкт-Петербург — Уфа, подал в воздухе сигнал тревоги. Об этом сообщает ТАСС.

Собеседник агентства добавил, что сигнал был подан спустя 25 минут после вылета воздушного судна.

Он также отметил, что самолет принял решение вернуться в аэропорт Пулково.

Информация о причинах подачи сигнала не уточняется.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Самолет Москва — Уфа подал сигнал тревоги из-за угрозы взрыва

— Самолет из Москвы в Магнитогорск подал сигнал тревоги во время посадки