Самолет Петербург — Уфа подал сигнал тревоги
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Самолет, который следовал по маршруту Санкт-Петербург — Уфа, подал в воздухе сигнал тревоги. Об этом сообщает ТАСС.
Собеседник агентства добавил, что сигнал был подан спустя 25 минут после вылета воздушного судна.
Он также отметил, что самолет принял решение вернуться в аэропорт Пулково.
Информация о причинах подачи сигнала не уточняется.
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