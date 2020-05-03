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В Белоруссии за сутки число заражений коронавирусом выросло на 877, увеличившись до 16 705, пишет минздрав страны.

Также скончались два человека. Таким образом, всего умерли 99 пациентов с коронавирусом. Сообщается, что положительными оказались 8,1% из всех проведенных тестов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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