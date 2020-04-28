Подмосковье продлило самоизоляцию до 11 мая

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал указ о продлении самоизоляции до 11 мая.

«Ситуация по-прежнему сложная... Это значит, что самоизоляция, пропускной режим, ограничительные меры нужны и дальше, в том числе и на майские праздники», — говорится на сайте губернатора.

Ранее о продлении самоизоляции на майские праздники объявила Москва.

В Подмосковье коронавирусом заразились 10 тысяч, скончались 74 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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