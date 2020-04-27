Борис Джонсон заявил о переломе в ситуации с коронавирусом в Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране начался перелом в лучшую сторону в ситуации с коронавирусом, передает Sky News.
Однако никаких изменений в режиме, введенном из-за пандемии, пока нет, добавил премьер, отметив, что еще сохраняется риск второй волны заражений.
Это выступление Джонсона стало первым с момента его выписки 12 апреля из больницы, куда он попал с подтвержденным коронавирусом.
Ранее с СМИ появилась информация, что Джонсон может ввести ряд послаблений карантинных мер, которые были введены на фоне пандемии COVID-19.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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