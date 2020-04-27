Глава Бурятии заявил, что COVID-инфицированные врачи скрывали симптомы

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Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что заразившиеся новым типом коронавируса COVID-19 врачи скрывали симптомы заболевания. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что это спровоцировало рост числа зараженных инфекцией среди других врачей больницы Улан-Удэ № 4.

Глава республики добавил, что медики скрывали симптомы, принимали лекарства и полоскали горло «Мирамистином».

Цыдентов добавил, что одна из медиков заразила мужа, который работал водителем скорой помощи, поэтому под угрозой заражения оказался целый район.

«Если мы ранее имели завозные случаи болезни, то сегодня имеем внутреннюю вспышку. Поэтому сейчас будем смотреть, как вводить дополнительные ограничения», — сказал Цвдентов.

За последние 24 часа в Бурятии выявлены 10 заразившихся коронавирусом, которые имеют отношение к вспышке, зафиксированной в горбольнице №4.

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