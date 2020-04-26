Курганская область приостановит продажу алкоголя
Власти Курганской области объявили о приостановке продажи алкоголя с 30 апреля по 10 мая, пишет региональный оперштаб.
Отмечается, что также временно запрещается продажа горючих веществ и средств для разведения огня.
В Курганской области коронавирусом заразились 34 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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