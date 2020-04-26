Первая смерть после заражения коронавирусом зафиксирована в Абхазии
Первый случай летального исхода после заражения коронавирусом нового типа подтвержден в Абхазии, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб страны.
Пациентка 1925 года рождения скончалась в больнице от вызванных коронавирусной инфекцией осложнений и множественных сопутствующих хронических заболеваний, говорится в сообщении штаба. Отмечается, что пациентка в течение девяти дней после постановки диагноза отказывалась от госпитализации и дала согласие лишь после значительного ухудшения состояния.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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