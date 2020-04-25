В Пакистане врачи объявили голодовку из-за нехватки средств защиты от коронавируса

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В пакистанской провинции Пенджаб врачи и медсестры объявили голодовку из-за нехватки средств индивидуальной защиты во время пандемии, сообщил президент ассоциации молодых врачей Пенджаба Салман Хасиб в эфире телеканала Geo.tv.

«Мы находимся на передовой в борьбе с вирусом, если мы не защищены, то в опасности находится все население», — заявил Хасиб.

Он отметил, что в голодовке участвуют около 30 врачей.

В Пакистане коронавирус подтвердился у 150 медицинских работников. Всего в стране заразились 12 тыс., скончались 256 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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