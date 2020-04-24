В Одессе подожгли Свято-Успенский мужской монастырь
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Неизвестные совершили поджег Свято-Успенского мужского монастыря УПЦ в Одессе. Об этом в cвоем Facebook сообщает Одесская епархия.
В городской епархии заявили, что монастырь подожгли сразу с трех сторон, что привело к сильному возгоранию.
При этом местные СМИ сообщают, что перед этим возле него случился взрыв, а очевидцы указывают, что заметили покидающего место происшествия мужчину.
Согласно предварительным данным, огонь распространился на площади порядка 1,5 тыс. кв. м.
В результате инцидента сломал ногу архимандрит Владимир. Это случилось, когда он занимался тушением пожара.
Обстоятельства и причины пожара выясняются.