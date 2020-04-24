Число жертв коронавируса превысило 190 тыс. человек

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Число умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 в мире возросло до 190 490 человек. Об этом следует из данных американского университета Джонса Хопкинса.

За прошедшие сутки число летальных смертей увеличилось на 7154.

Всего выявлено 2 млн 708 590 тыс. зараженных COVID-19. При этом число выздоровевших составило 737 тыс. человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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