В Италии за сутки скончались 433 человека с COVID-19

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За минувшие сутки от коронавируса COVID-19 в Италии умерли 433 человека. Об этом сообщает газета La Repubblica, ссылаясь на департамент гражданской защиты страны.

Всего от инфекции в стране погибли 23 660 человек.

При этом за прошедшие 24 часа от болезни вылечились 2 128 человек. Общее число выздоровевших выросло до 47 555.

Всего в Италии зафиксировано 178 972 случая заражения COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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