Главврач больницы в Коммунарке подвел итоги 45 дней работы
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко подвел итоги 45 дней работы на своей странице в Facebook.
За данный период в больницу поступило 1659 пациентов, из них 1140 человек были выписаны, сообщил Проценко.
«За этими цифрами конечно много больше всего. Спасибо Команде», – написал главврач.
Ранее сообщалось, что Проценко вылечился от коронавирусной инфекции нового типа.
В России коронавирусом заразились больше 24 тысяч, скончались почти 200 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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