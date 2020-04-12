3,5 млн москвичей покидали дом на продолжительное время в пятницу

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Данные геоаналитики сотовых операторов свидетельствуют, что в пятницу, 10 апреля, 3,5 млн жителей Москвы покидали дом на более чем шесть часов. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

При этом 4,4 млн москвичей не покидали место жительства, говорится в сообщении. Оперативный штаб напоминает, что несоблюдение режима самоизоляции может поставить под угрозу не только самого человека, но и членов его семьи или соседей.

По последним данным, в России зарегистрировано 15 770 случаев COVID-19 в 82 регионах. При этом умерли 130 человек, выздоровел 1291 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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